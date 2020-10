Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Manchester City ouvre grand la porte à l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 9 octobre 2020 à 16h30 par La rédaction

Si Lionel Messi est revenu sur sa décision de quitter le FC Barcelone cet été, l’international argentin n’a pour autant pas prolongé son contrat, qui expire en 2021. Alors qu’aucune négociation n’est d’actualité, Manchester City s’est dit prêt à signer le sextuple Ballon d’Or.

Le 25 août dernier, le monde du football apprenait que Lionel Messi avait pris la décision de rompre unilatéralement son contrat le liant au FC Barcelone, un an avant l’expiration de ce dernier, s'appuyant notamment sur une clause présente dans son contrat. S’en est alors suivi un bras de fer de plusieurs semaines entre Josep Maria Bartomeu, l’international argentin, et Jorge Messi, père et agent du buteur blaugrana . Lionel Messi a finalement décidé de rester au FC Barcelone pour ne pas attaquer son club en justice, Bartomeu affirmant que le joueur disposait toujours d’une clause libératoire à 700M€ et ne pouvait ainsi pas rompre unilatéralement son contrat. Si le natif de Rosario a accepté de rester une saison de plus en Catalogne, les relations sont plus que tendues avec l’actuel président du FC Barcelone, et une prolongation n’est ainsi pas à l’ordre du jour. L’occasion pour Manchester City de préparer un plan pour s’attacher les services du sextuple Ballon d’Or, qui retrouverait ainsi Pep Guardiola.

Manchester City a les moyens de signer Lionel Messi !

Lassé de la gestion du club de Josep Maria Bartomeu et des résultats sportifs plus que décevant au cours des dernières années, Lionel Messi envisagerait toujours de quitter le club à l’expiration de son contrat. S’il a été annoncé du côté de l’Inter Milan et du PSG, c’est bien Manchester City qui apparait comme la destination la plus probable. Lors d’un entretien accordé à MEN Sports , Omar Berrada, directeur des opérations de Manchester City, a affirmé que son club avait les moyens de s’attacher les services de Lionel Messi. « C’est un talent incroyable, c’est quelqu’un qui peut avoir un impact significatif dans n’importe quel club du monde sur et en dehors du terrain immédiatement. Il est le meilleur joueur du monde, il est le meilleur joueur de sa génération. Je pense que n’importe quel club du monde aimerait explorer la possibilité qu’il rejoigne leur équipe. Le fait qu’il ait été commenté qu’il voulait venir jouer pour City vous montre juste le chemin parcouru par l’équipe au cours des dernières années où les meilleurs talents de sa génération et potentiellement en disant qu’il veut venir jouer pour nous. Il est difficile de deviner ce qui pourrait arriver. Si vous repensez à ces deux semaines où tout s’est joué à Barcelone, il est presque impossible de deviner ce qui va se passer l’été prochain. Messi est un talent générationnel, il est le meilleur joueur du monde et probablement une exception aux investissements potentiels que nous ferions hors de l’ordinaire, mais notre planification a été faite avec cette équipe actuelle et elle est envisagée avec les opportunités actuelles que nous avons. Pour chaque poste, nous devons être préparés car il peut y avoir tellement de choses qui peuvent arriver, mais en même temps, je pense que nous avons la force financière et la capacité du système de faire cet investissement lorsque cela est nécessaire », a-t-il déclaré. Toutefois, le départ de Lionel Messi pourrait encore prochainement être remis en question.

Les élections présidentielles comme facteur déterminant ?

Si Lionel Messi envisage toujours un départ du FC Barcelone, c’est en partie en raison de la présence de Josep Maria Bartomeu à la tête du club. Le président catalan a menti à plusieurs reprises à l’attaquant de 33 ans, notamment au sujet du recrutement d’Antoine Griezmann, perdant ainsi toute sa confiance. Toutefois, Bartomeu est actuellement sur un siège éjectable, alors que la motion de censure à son encontre a été validée ce jeudi, même si ce dernier la conteste. Un référendum pourrait ainsi être organisé très rapidement, pouvant mener à la destitution prématurée du président en place depuis 2014, alors que les élections sont initialement prévues pour mars 2021. Ainsi, une nouvelle direction pourrait peut-être convaincre Lionel Messi de poursuivre l’aventure dans son club formateur. Une chose est certaine, le feuilleton Messi est plus que jamais relancé.