Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision radicale a été prise pour Paul Pogba !

Publié le 9 octobre 2020 à 15h30 par Amadou Diawara

Lors des dernières fenêtres de transferts, Zinedine Zidane et le Real Madrid ont tenté à plusieurs reprises de recruter Paul Pogba. Alors que La Pioche défend toujours les couleurs de Manchester United, le coach français aurait décidé d'abandonner totalement l'idée de le recruter.

Totalement fan de Paul Pogba, Zinedine Zidane a essayé de l'attirer vers le Real Madrid à plusieurs reprises. Mais malgré tous ses efforts, le coach français n'est jamais parvenu à s'octroyer La Pioche . Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, le club merengue s'est retrouvé sans ressources pour recruter lors du dernier mercato estival. Ce qui aurait fait capoter l'opération Paul Pogba pour cet été. Toujours à Manchester United, le champion du monde français rêve néanmoins encore de rejoindre le Real Madrid et l'a bien fait savoir. Présent en conférence de presse avec les Bleus ce jeudi, Paul Pogba a fait un énorme appel du pied à Zinedine Zidane. « Je pense surtout au ballon et à ma reprise. On ne m'a rien dit, je n'ai pas parlé de renouvellement ou quoi. Pour l'instant je suis à Manchester et je pense surtout à revenir au meilleur de ma forme. Je pense que le club viendra me parler à un moment pour me proposer quelque chose, ou pas. (...) Tout joueur de foot rêve de jouer au Real Madrid, pourquoi pas pour moi un jour, mais encore une fois là je suis à Manchester, j'aime mon club et je veux tout faire pour le ramener où il doit être » , a-t-il confié. Si Paul Pogba a affiché clairement son intention de signer à la Maison-Blanche , son voeu ne devrait pas être exaucé.

«Actuellement, le Real Madrid ne pense pas à Paul Pogba»

D'après les indiscrétions de Josep Pedrerol, divulguées sur le plateau d' El Chiringuito , le Real Madrid serait de moins en moins emballé par l'idée de recruter Paul Pogba. A en croire le journaliste espagnol, l'ancien de la Juventus ne serait désormais plus une priorité pour les têtes pensantes du club merengue. « Actuellement, le Real Madrid ne pense pas à Paul Pogba » , a lâché simplement Josep Pedrerol. Pire, Zinedine Zidane aurait totalement oublié Paul Pogba selon AS .

Le Real Madrid ferme totalement la porte à Paul Pogba