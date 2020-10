Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba glisse un énorme appel du pied à Zidane !

Publié le 8 octobre 2020 à 17h00 par B.C.

Entraîneur du Real Madrid depuis 2016, Zinedine Zidane a tenté par deux fois de mettre la main sur Paul Pogba, sans succès. Alors qu'il sort d'une saison difficile à Manchester United, l'international français a évoqué son avenir en conférence de presse ce jeudi, et en a profité pour évoquer une arrivée chez les Merengue.

Zinedine Zidane réussira-t-il un jour à mettre la main sur Paul Pogba ? En 2016 puis 2019, l'entraîneur du Real Madrid s'est sérieusement intéressé à l'international français, mais ce dernier n'est finalement jamais arrivé chez les Merengue . Pourtant, Paul Pogba a plusieurs fois indiqué être intéressé par la perspective de retrouver Zidane au Real Madrid. Alors qu'aucune recrue n'est arrivée du côté du Santiago Bernabeu cet été, cela devrait en être autrement en 2021, et Zinedine Zidane pourrait relancer la piste menant à Pogba. Alors que ce dernier entre dans sa dernière année de contrat, même si Manchester United peut activer une clause pour étendre son bail d'une saison, le champion du monde tricolore a évoqué sa situation en conférence de presse ce jeudi.

« Tout joueur de foot rêve de jouer au Real Madrid, pourquoi pas pour moi un jour »