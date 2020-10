Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Sarri proche de résilier son contrat ?

Publié le 8 octobre 2020 à 15h50 par La rédaction

Alors que Andrea Pirlo a été nommé entraîneur, la Juventus compte encore Maurizio Sarri sous contrat. Mais l'ancien coach de Naples souhaiterait y mettre un terme pour retourner sur un banc.