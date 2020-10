Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une entrée fracassante dans le dossier Camavinga ?

Publié le 9 octobre 2020 à 13h30 par Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais depuis la saison dernière, Eduardo Camavinga aurait séduit le PSG et le Real Madrid. Alors que le néo-international français n'a pas quitté la Bretagne cet été, Leonardo et Zinedine Zidane seraient prêts à batailler ferme pour son recrutement en 2021. Toutefois, sous le charme d'Eduardo Camavinga, la Juventus aurait décidé d'entrer dans la danse.

Véritable révélation de la saison 2019-2020, Eduardo Camavinga a gravi les échelons à une vitesse fulgurante. A tel point qu'il est désormais un titulaire incontestable et incontesté au Stade Rennais et qu'il a déjà eu sa première sélection chez les Bleus. Et cela n'aurait pas échappé au PSG et au Real Madrid. En effet, Leonardo et Zinedine Zidane auraient coché le nom d'Eduardo Camavinga il y a plusieurs semaines pour renforcer leur effectif et seraient prêts à se livrer un énorme bras de fer. Alors qu'il est parvenu à conserver sa pépite de 17 ans lors de la dernière fenêtre de transferts, Florian Maurice est revenu sur son été agité et a révélé qu'il n'avait pas été contacté par le coach merengue. « Une approche du Real Madrid ? Non, quand j'ai signé à Rennes, la priorité était de garder nos meilleurs joueurs et Eduardo Camavinga en fait évidemment partie. Donc il n'a jamais été question d'un départ d'Eduardo Camavinga cet été » , a affirmé le directeur sportif du Stade Rennais au micro de Top of the Foot (RMC Sport).

La Juve en embuscade pour Eduardo Camavinga ?

Alors que le PSG et le Real Madrid seraient toujours sur les traces d'Eduardo Camavinga, Julien Stephan s'est livré sur l'avenir de son protégé. Comme il l'a clairement laissé entendre, le coach du Stade Rennais souhaite que le jeune international français rejoigne le meilleur club possible quand il fera ses valises. « On préfère qu'il aille dans un club où son épanouissement sera le meilleur. Il a la chance d'être très bien entouré et très bien conseillé. Il ira là où ce sera le mieux pour lui. Si c'est en France, tant mieux pour lui et pour le Championnat. Et si c'est à l'étranger, ce sera tant mieux pour le club qui le récupère » , a-t-il confié à Top of the Foot (RMC Sport). Ainsi, Eduardo Camavinga est libre de rejoindre le PSG, le Real Madrid et même la Juventus, qui viendrait d'entrer dans la danse.

Un transfert à 100M€ pour Eduardo Camavinga ?