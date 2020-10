Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rennes ouvre la porte à Leonardo pour Camavinga !

Publié le 8 octobre 2020 à 20h15 par H.K.

Annoncé comme l’une des cibles de Leonardo pour renforcer l’entrejeu du PSG, Eduardo Camavinga continue d’impressionner et de gravir les échelons, lui qui a ouvert son compteur but avec l’Equipe de France ce mercredi 7 octobre. Et Julien Stéphan semble aujourd’hui ouvrir la porte à un départ de sa pépite à Paris…

Eduardo Camavinga continue d’impressionner au Stade Rennais. Auteur d’un exceptionnel début de saison, le jeune français de 17 ans est devenu le véritable métronome d’une impressionnante équipe bretonne, et a même connu ses premières sélections avec l’Equipe de France, devant le meilleur buteur de l’histoire des Bleus depuis 1914 avec son but face à l’Ukraine ce mercredi 7 octobre. Interrogé par Top of the Foot , Julien Stéphan se livre sur Eduardo Camavinga et sur son avenir, ouvrant par la même occasion la porte à Leonardo et au PSG…

« On préfère qu’il aille dans un club où son épanouissement sera le meilleur »