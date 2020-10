Foot - Mercato

Mercato : Peut-on encore s'attendre à revoir le grand Ben Arfa ?

Publié le 9 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

De retour en Ligue 1, Hatem Ben Arfa s'est engagé avec le Girondins de Bordeaux ces dernières heures afin de tenter de relancer une nouvelle fois une carrière à l'arrêt. Mais en est-il encore capable ?

Les Girondins de Bordeaux auront finalement attendu la fermeture du mercato pour attirer leur premier renfort. Mais le club entraîné par Jean-Louis Gasset frappe fort puisqu'après une demi-saison plus que poussive à Valladolid, Hatem Ben Arfa fait son retour en Ligue 1. Sur le papier, cette opération est séduisante, mais il s'agit clairement d'un pari tenté par les Bordelais qui tenteront de relancer Hatem Ben Arfa qui a enchaîné les désillusions depuis son départ de l'OGC Nice où il avait réalisé une magnifique saison après s'être perdu en Angleterre à Newcastle et Hull City, où il était sur courant alternatif. Si son passage à Rennes, ponctué d'une victoire en Coupe de France, s'est déroulé de façon satisfaisante, les deux saisons d'Hatem Ben Arfa au PSG entre 2016 et 2018 étaient un désastre, sans parler de sa courte aventure à Valladolid. Mais va-t-il enfin retrouver son meilleur niveau à Bordeaux ?

Enfin le retour du grand Ben Arfa ?