Foot - Mercato

Mercato : Les Girondins se justifient pour Ben Arfa !

Publié le 9 octobre 2020 à 0h15 par B.C.

Libre de tout contrat, Hatem Ben Arfa a choisi Bordeaux pour son retour sur les terrains. Un choix qui peut surprendre, puisque les Girondins semblaient avoir davantage besoin d'un renfort défensif. Alain Roche s'est justifié.

Après une expérience qui a tourné court en Espagne, du côté du Real Valladolid, Hatem Ben Arfa fait son retour en Ligue 1 ! Après avoir évolué à l'OL, à l'OM ou encore au PSG, l'attaquant de 33 ans a choisi de s'engager à Bordeaux pour son retour sur les terrains. Un choix que le joueur a justifié par la présence de Jean-Louis Gasset sur le banc de touche, l'entraîneur bordelais n'ayant jamais caché son intérêt pour sa nouvelle recrue. Néanmoins, certains supporters s'interrogent sur ce choix, puisque l'arrivée d'un milieu défensif semblait plus pertinente au vu de l'effectif des Girondins. Un sujet évoqué par Alain Roche, directeur sportif de Bordeaux, ce jeudi.

« Hatem est une plus-value, donc il n’y a pas eu de débat »