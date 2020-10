Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Gareth Bale pousse un énorme coup de gueule et règle ses comptes !

Publié le 9 octobre 2020 à 19h30 par B.C.

Désormais à Tottenham, Gareth Bale va tenter d'oublier sa dernière année compliquée au Real Madrid. Mais de son côté, Jonathan Barnett n'a pas l'intention de pardonner aux médias étrangers qui ont critiqué l'attaquant gallois.

N'entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane, Gareth Bale était prié d'aller se chercher un nouveau club cet été. Et c'est finalement à Tottenham que le Gallois va tenter de rebondir. Une écurie que l'attaquant de 31 ans connaît parfaitement puisque c'est chez les Spurs qu'il s'est révélé entre 2007 et 2013. Mis de côté au Real Madrid, Bale avait été impliqué dans plusieurs polémiques ces derniers mois, de quoi compliquer la fin de son séjour dans la capitale espagnole. Invité de talkSPORT , Jonathan Barnett est revenu sur le parcours de son joueur au Real Madrid et en a profité pour régler ses comptes avec la presse.

« Ces trucs sont écrits par des crétins »

« La presse en Espagne et en Grande-Bretagne cherche vraiment à faire tomber leurs superstars. Nous avons une presse très négative en Grande-Bretagne et je pense que ce qu'ils ont fait avec Gareth en est un exemple. Au lieu de crier à quel point il est génial et de prendre son parti, ils sortent des choses ridicules. Par exemple le fait qu'il souffre parce qu'il ne parle pas espagnol. C'est écrit par quelqu'un qui ne sait rien parce qu'il parle espagnol. Ces petites choses qu'ils écrivent sans vérifier leurs faits sont assez scandaleuses. Une majorité de footballeurs aiment le golf et y jouent. J'ai beaucoup de footballeurs dans mon carnet de contacts et beaucoup d'entre eux jouent au golf. C'est la chose la plus ridicule que j'aie jamais entendue de toute ma vie. Je me souviens de l'époque où Bryan Lara (joueur de cricket), dont je m'occupais, avait besoin de battre des records, il se levait à six heures du matin et allait jouer au golf pour se changer les idées avant d'entrer sur le terrain pour battre le record du monde. Les gens font des choses pour s'amuser et ces trucs sont écrits par des crétins », explique l'agent de Gareth Bale.

« A Madrid, tout s'est bien passé pour Gareth. Il aime le Real »