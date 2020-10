Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé, au coeur d’un énorme projet de Zinedine Zidane ?

Publié le 9 octobre 2020 à 21h15 par Th.B.

Véritable piste rêvée de Zinedine Zidane qui ne s’en est jamais caché, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG l’été prochain pour rejoindre le Real Madrid où l’entraîneur français aurait un plan pour son compatriote.

Kylian Mbappé est sans contestation possible la grande pépite du football français. Du haut de ses 21 ans, il ne lui manque plus que l’Euro et la Ligue des champions pour qu’il puisse se targuer d’avoir remporté tous les trophées majeurs collectifs. Au PSG, Mbappé s’est considérablement affirmé après avoir été révélé aux yeux du football européen à l’AS Monaco. Depuis de longues années, le Real Madrid suit la progression du natif de Bondy pour qui l’institution merengue aurait une vision précise.

Une colonne vertébrale Varane, Pogba et Mbappé ?