Mercato - PSG : La grosse annonce du Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 octobre 2020 à 15h15 par T.M.

L’été prochain, le Real Madrid lancera l’assaut pour Kylian Mbappé. Et au sein de la Casa Blanca on l’assure, on aura l’argent nécessaire pour assumer l’arrivée du joueur du PSG.

Alors que les chemins du Real Madrid et de Kylian Mbappé sont appelés à se croiser, la question est de savoir quand. Alors que cela aurait pu être cet été, la Casa Blanca a finalement dû revoir ses plans pour le joueur du PSG à cause de la pandémie. Florentino Pérez l’a ainsi annoncé, les grosses opérations du Real Madrid sont reportées à 2021 et cela vaut bien évidemment pour Mbappé. L’été prochain, les Merengue feront donc tout pour le champion du monde, qui n’aura plus qu’un an de contrat à ce moment s’il ne prolonge pas d’ici là. D’ailleurs, comme l’a révélé Josep Pedrerol, le Real Madrid aurait l’intention de débuter les négociations avec le PSG durant le mois de juin.

« Ils ne seront jamais battus sur le plan financier »