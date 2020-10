Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a fixé une date pour l’opération Mbappé !

Publié le 9 octobre 2020 à 8h15 par T.M.

A cause du coronavirus, le Real Madrid a dû remettre à 2021 son offensive pour Kylian Mbappé. Et la date de l’assaut serait déjà connue pour le joueur du PSG.

Pour cette saison 2020-2021, Kylian Mbappé sera bien un joueur du PSG. Mais le sera-t-il la saison prochaine ? En effet, alors que le Français est sous contrat jusqu’en 2022, il ne semble pas vouloir céder aux offres de la direction parisienne pour le prolonger. De quoi le mettre dans une position idéale pour partir l’été prochain. Une opportunité dont le Real Madrid aimerait bien évidemment se saisir. Initialement, la Casa Blanca avait prévu de faire sauter la banque lors du dernier mercato. Toutefois, avec le coronavirus et les répercussions financières de cette pandémie, Florentino Pérez a remis à 2021 l’opération Mbappé. Rendez-vous donc désormais l’été prochain.

Cela va débuter en juin !