Mercato : L’avenir de Pep Guardiola s’inscrit à…

Publié le 9 octobre 2020 à 22h25 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Pep Guardiola se sent bien à Manchester City selon un de ses dirigeants et pourrait être amené à prolonger son expérience chez les Skyblues.