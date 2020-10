Foot - Mercato

Mercato : Edinson Cavani a recalé plusieurs cadors avant Manchester United !

Publié le 9 octobre 2020 à 17h30 par B.C.

Libre de tout contrat, Edinson Cavani a décidé de rejoindre Manchester United pour cette nouvelle saison. Un choix murement réfléchi par le meilleur buteur de l'histoire du PSG.

Après avoir quitté le PSG par la petite porte, Edinson Cavani a retrouvé un club pour la suite de sa carrière. Manchester United a officialisé lors du dernier jour du mercato estival la venue de l'international uruguayen pour deux saisons, dont une en option. Edinson Cavani va donc découvrir la Premier League à 33 ans et aura la lourde tâche d'endosser le mythique numéro 7 des Red Devils , porté avant lui par George Best, Eric Cantona, David Beckham ou encore Cristiano Ronaldo. Une destination qui était peu prévisible puisque le Matador a été annoncé aux quatre coins du monde depuis la fin de son contrat avec le PSG, notamment au Grêmio, à l'Atlético, à l'Inter ou encore au FC Barcelone, mais l'option mancunienne a rapidement été retenue par l'attaquant.

Juve, Atlético... Cavani était exigeant

Ce vendredi, ESPN est revenu sur l'été agité vécu par Edinson Cavani. Le média explique que l'ancien attaquant du PSG a dans un premier temps refusé de rejoindre la Juventus, qui lui proposait un contrat de deux saisons assorti d'un salaire annuel de 8M€. Cavani attendait en effet un bail de trois années avec un salaire de 9M€ par saison pour rejoindre les Bianconeri . Contrairement à ce qui a été annoncé ces dernières semaines, la piste Atlético de Madrid n'aurait jamais été une option sérieuse pour Cavani, qui n'aurait pas donné suite à la prise de contact de Diego Simeone. Benfica a connu le même échec, même si les négociations ont bien repris entre les deux parties durant la dernière semaine du mercato, mais Manchester United a tout de suite eu la préférence de Cavani. Le Matador souhaitait en effet découvrir la Premier League, un championnat qu'il affectionne grâce à sa grandeur et sa popularité à travers le monde. L'accord final aurait été trouvé samedi dernier après plusieurs réunions au cours desquels les questions de droit à l'image du joueur ont notamment été réglés. Edinson Cavani est désormais en isolement comme le veut la réglementation britannique et sera apte à participer au choc face au PSG le 20 octobre prochain si son état le permet.

