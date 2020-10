Foot - Mercato

Mercato : Edinson Cavani impressionne déjà avant ses retrouvailles avec le PSG !

Publié le 9 octobre 2020 à 1h45 par La rédaction

Parti libre du PSG cet été, Edinson Cavani s’est engagé en faveur de Manchester United dans les dernières heures du mercato estival. L’Angleterre serait déjà à genoux devant sa condition physique toujours parfaite.

Malgré six mois sans compétition, Edinson Cavani semble déjà faire des émules en Angleterre. Le Matador a signé son nouveau contrat avec Manchester United dans les ultimes heures de la fenêtre des transferts. L'Uruguayen est actuellement en quarantaine en Angleterre et serait opérationnel avec Manchester United à partir du 19 octobre. À 33 ans, Edinson Cavani va découvrir un nouveau championnat, la Premier League , et retrouvera le PSG en phase de poule de la Ligue de Champions. Des compétitions qu’il pourrait aborder de la meilleure des manières à en croire la presse anglaise.

« Il est taillé comme un dieu grec »