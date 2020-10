Foot - Mercato

Mercato : Cyprien évoque le rôle de Vieira dans son départ !

Publié le 8 octobre 2020 à 23h10 par H.K.

Officiellement parti à Parme en provenance de l’OGC Nice, Wylan Cyprien s’apprête à découvrir la Serie A. Et l’ancien aiglon revient sur le rôle de Patrick Vieira dans son départ et son choix de se rendre chez les parmesans…