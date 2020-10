Foot - Mercato

Mercato : Un joueur du PSG a joué un rôle capital pour l'avenir de Cavani !

Publié le 10 octobre 2020 à 1h45 par Th.B.

Edinson Cavani s’en est allé du côté de Manchester United, un peu plus de deux mois après son départ du PSG. Mais cette opération a abouti grâce à un ancien coéquipier parisien d’El Matador, à savoir Ander Herrera.

Edinson Cavani était sans club depuis le début du mercato estival malgré des intérêts prononcés du Benfica Lisbonne, de Leeds United, de l’Atletico de Madrid, de la Juventus et même du Real Madrid selon certains médias ibériques. Néanmoins, c’est à Manchester United qu’ El Matador officiera pour les deux prochaines saisons. En effet, à la toute fin du mercato, les Red Devils ont officialisé l’arrivée de l’Uruguayen qui portera le mythique numéro 7 du club mancunien sur ses épaules. Et Cavani, ayant été dans le flou concernant son avenir, a demandé conseil à ses ex-coéquipiers du PSG et anciens mancuniens Ander Herrera et à Angel Di Maria avant de prendre la décision de rejoindre Old Trafford.

« C’est vrai qu'après avoir fini de parler avec Ander, nous sommes parvenus à un accord ici avec le club »