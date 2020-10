Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Mbappé, Zidane prépare un mercato colossal !

Publié le 10 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

Le PSG risque de perdre Kyiian Mbappé lors du prochain mercato estival. Zinedine Zidane aurait la ferme volonté de le recruter au même titre que Paul Pogba afin de mener à bien son plan incluant Raphaël Varane au Real Madrid.

Et si c’était l’été des adieux entre le PSG et Kylian Mbappé une fois que la saison sera terminée ? En juin prochain, il ne restera plus qu’une année sur le contrat de Mbappé au club de la capitale. Jusqu’ici, le joueur et son entourage se seraient montrés réticents à une prolongation de contrat, le plan de carrière étant clair : connaître une nouvelle expérience après 4 ans passés au PSG. Ce sera le cas à la fin de la saison. Et le Real Madrid semble être le plus apte à mener à bien cette opération.

Mbappé avec Pogba au Real Madrid ?