Mercato - PSG : Retour de flamme inattendu sur Eriksen !

Publié le 3 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Déjà intéressé dans le passé par le profil de Christian Eriksen, le PSG aurait fait une approche pour tenter de relancer l’international danois de l’Inter Milan cet été. En vain…

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG cherche du renfort en cette fin de mercato estival, et notamment au milieu de terrain. Mais Leonardo peine à trouver de bonnes opportunités en prêt sur le marché, lui qui dispose de moyens limités en cette période de Covid-19, et ce malgré les nombreux profils exploités ces dernières semaines (Houssem Aouar, Tiémoué Bakayoko, Sergej Milinkovic-Savic, Ismaël Bennacer…). D’ailleurs, à en croire la presse italienne, le directeur sportif du PSG aurait tenté un coup surprenant.

Le PSG aurait retenté Eriksen

Comme l’a expliqué Nicolo Schira vendredi, Leonardo serait récemment venu aux nouvelles auprès de l’entourage de Christian Eriksen. Le milieu offensif danois, qui peine à s’imposer à l’Inter Milan depuis son arrivée en janvier dernier, avait déjà été annoncé dans le viseur du PSG lorsqu’il était en instance de départ à Tottenham, et Leonardo aurait donc tenté de profiter de sa situation actuelle. Mais l’Inter aurait rapidement signifié au PSG qu’il ne comptait pas laisser filer Eriksen…