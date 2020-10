Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel serait le successeur idéal de Thomas Tuchel ?

Publié le 10 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que l'avenir de Thomas Tuchel reste incertain, plusieurs noms reviennent déjà pour sa succession. Mais selon vous, vers qui devrait se tourner le PSG en cas de départ de l'Allemand ?

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Thomas Tuchel ne devrait pas prolonger au PSG. D'ailleurs, des questions se posent même sur son avenir à court et moyen-terme. L'Allemand s'est permis de critiquer publiquement la politique sportive du club parisien, représentée par Leonardo. Une sortie qui n'a pas été du goût de l'Italo-brésilien, qui a recadré son entraîneur à la suite de la victoire contre Angers il y a une semaine : « On n'a pas aimé la déclaration. Le club ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé. On vit actuellement une situation très grave, et pas seulement dans le football. Ne pas comprendre cette situation... On n'a pas aimé. On va voir en interne comment on va faire, mais là c'est très clair. De tout temps, au sein du club, quand quelqu'un n'est pas content c'est très clair, on parle et il n'y a aucun souci, c'est facile. S'il (Tuchel, NDLR) décide de rester, il se doit de respecter la politique sportive et les règles internes. » Dans ce contexte, difficile d'imaginer les deux hommes cohabiter toute la saison, d'autant que plusieurs candidats prestigieux se tiennent prêts à débarquer.

Pochettino, Allegri... ou Motta ?