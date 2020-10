Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ole Gunnar Solskjær veut jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 10 octobre 2020 à 18h45 par H.G. mis à jour le 10 octobre 2020 à 18h47

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Kalidou Koulibaly et de Dayot Upamecano au cours de cette session estivale des transferts, les deux joueurs feraient désormais partie de la short-list de Manchester United, qui souhaiterait renforcer sa charnière centrale.

Orphelin de Thiago Silva, parti du côté de Chelsea au terme de son contrat en août dernier, le PSG a longtemps été annoncé comme étant à la recherche d’un nouveau défenseur central destiné à prendre la succession de celui qu’on surnomme O Monstro . Seulement voilà, faute de moyens financiers suffisants en raison de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, Leonardo n’a eu d’autres choix que de revoir ses plans. En effet, si Paris a recruté au milieu et en attaque dans les dernières heures du mercato, aucun défenseur central n’est finalement arrivé au PSG. Plusieurs joueurs avaient pourtant été cités dans le viseur parisien, parmi lesquels figuraient Dayot Upamecano ou Kalidou Koulibaly. Et à en croire les dernières informations venues de l’autre côté de la Manche, il se pourrait que cette inaction de Leonardo rende de grands services à Manchester United.

Dayot Upamecano ou Kalidou Koulibaly à Manchester United ?