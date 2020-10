Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kouassi, Aouchiche… Les confidences de Kalimuendo !

Publié le 10 octobre 2020 à 16h15 par La rédaction

Prêté au RC Lens avec option d’achat par le PSG, le jeune attaquant, Arnaud Kalimuendo (18 ans), s’est livré à quelques confessions sur la place des jeunes au sein du PSG.

Après avoir prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, Arnaud Kalimuendo (18 ans) est parti en prêt avec option d’achat du côté de Lens. Le jeune Français qui vient d’être appelé chez les Espoirs, avait disputé quelques minutes de jeu en ce début de saison sous les couleurs parisiennes. Mais barré par la signature de Moise Kean dans les derniers instants du mercato, Arnaud Kalimuendo a donc préféré quitter son club formateur. Comme beaucoup d’autres avant lui. Alors que Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ont notamment choisi de quitter le PSG cet été, le néo-Lensois s'est confié sur ces départs.

« Je peux comprendre ceux qui ont choisi de partir »