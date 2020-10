Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite du PSG annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 10 octobre 2020 à 13h45 par La rédaction

Promis à un temps de jeu réduit au PSG, Arnaud Kalimuendo a choisi de s’engager en prêt au RC Lens. La pépite envosage tout de même son avenir dans la capitale.

L’opération a été bouclée dans les derniers jours du mercato. Après avoir goûté pour la première fois à la Ligue 1 face au Racing Club de Lens début septembre, Arnaud Kalimuendo a choisi de rejoindre les rangs des Sang et Or . Si d’autres Titis , comme Tanguy Kouassi ou Adil Aouchiche, ont fait le choix de quitter définitivement le Paris Saint-Germain, lui a opté pour un prêt d’un an. Séduit par le projet du promu nordiste, l’avant-centre de 18 ans devrait bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent, surtout après l’arrivée de Moïse Kean au PSG.

« Paris, ça reste mon club »