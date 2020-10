Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace colossale dans le dossier Alaba ?

Publié le 10 octobre 2020 à 15h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo aurait songé à recruter David Alaba pour pallier le départ de Thiago Silva. Alors qu'il n'a toujours pas déniché le successeur de son ancien capitaine, le directeur sportif du PSG devrait être contrarié par la Juventus pour le défenseur du Bayern.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva a fait ses valises pour prendre la direction de Chelsea. Alors que l'écurie parisienne a perdu le défenseur central de 36 ans, Leonardo aurait tenté de lui trouver un remplaçant lors de la dernière fenêtre de transferts, sans succès. Le directeur sportif du PSG aurait examiné plusieurs pistes et notamment celles menant à Kalidou Koulibaly, Milian Skriniar ou encore David Alaba, mais aucun de ces hommes n'a rallié Paris cet été. Alors que le club de la capitale n'a toujours pas trouvé le successeur de Thiago Silva, Leonardo pourrait se retrouver en grande difficulté en ce qui concerne David Alaba.

La Juve idéalement placé pour David Alaba ?