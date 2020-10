Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Départ, arrivées... Le Barça a tout prévu pour Ousmane Dembélé !

Publié le 10 octobre 2020 à 13h30 par A.C.

L’avenir d’Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu’en 2022, pourrait bien être crucial pour le FC Barcelone.

Après une très belle saison au Borussia Dortmund avec Thomas Tuchel, Ousmane Dembélé est parti au bras de fer avec son club pour rejoindre le FC Barcelone. Il a fini par y parvenir en aout 2017, devenant l’un des plus gros investissements du club catalan, avec ses 130M€ d’indemnité de transfert. Les choses se passent plutôt bien au début et au Barça on assure avoir trouvé le successeur d’un Neymar qui a filé au Paris Saint-Germain. Mais voilà, depuis... plus rien ! Dembélé est d’abord critiqué pour son hygiène de vie, puis ses retards inquiètent et finalement, ses nombreuses blessures achèvent ses derniers partisans. Non, le champion du monde français n’est pas le talent incroyable qui fera oublier Neymar...

Ousmane Dembélé pourrait être vendu cet hiver !

Ainsi, le FC Barcelone a tenté cet été de le pousser à Manchester United, tout comme cela avait été fait pour le Paris Saint-Germain un an plus tôt, dans l’opération pour le retour de Neymar. Mais voilà, le Daily Mail a assuré que Dembélé a toujours fermement refusé les avances mancuniennes. Sport explique donc ce samedi, que deux options se présentent à lui : Soit Dembélé prolonge son contrat avec le FC Barcelone, chose qu’il refuserait de faire pour le moment, soit il sera vendu au cours du prochain mercato hivernal. On voit mal le Barça pouvoir récupérer les 130M€ investis sur lui en 2017, mais Sport assure que son prix pourrait chuter jusqu'à 50M€. D'ailleurs, mais les courtisans ne manqueraient pas ! Ce serait notamment le cas, à en croire les informations de Radio Catalunya , de la Juventus de Cristiano Ronaldo.

La clé des dossiers Garcia et Depay ?