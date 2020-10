Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Un pont d'or offert à Juan Mata ?

Publié le 10 octobre 2020 à 12h20 par La rédaction

À un an de la fin de son contrat à Manchester United, Juan Mata n’entre pas dans les plans d’Ole Gunnar Solskjaer. L’Espagnol aurait reçu une offre en or de la part d’un club saoudien.