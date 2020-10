Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Edinson Cavani ouvre déjà une porte pour son avenir !

Publié le 10 octobre 2020 à 10h30 par La rédaction

À peine débarqué à Manchester United, après être parti libre du PSG cet été, Edinson Cavani semble déjà avoir des plans pour son futur loin de l’Angleterre.

Quelques jours seulement après son arrivée à Manchester United, Edinson Cavani aurait déjà les pensées tournées vers sa future destination. Le désormais ex-Parisien a signé avec les Red Devils pour un an, plus une année en option. Mais alors que le Matador est toujours en quarantaine en Angleterre et ne devrait pouvoir découvrir les joutes de la Premier League qu’à partir du 19 octobre, le meilleur buteur de l’histoire du PSG affiche déjà ses rêves de retour en Amérique du Sud.

« N’importe quel footballeur aimerait jouer à Boca »