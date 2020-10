Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort de Memphis Depay sur son avenir !

Publié le 10 octobre 2020 à 9h30 par T.M.

Proche du FC Barcelone, Memphis Depay est finalement resté à l’OL, où il est dans sa dernière année de contrat. Déçu de son départ avorté, le Néerlandais sait toutefois qu’une opportunité pourrait rapidement se présenter à nouveau.

D’accord avec le FC Barcelone, Memphis Depay attendait seulement le départ d’Ousmane Dembélé pour débarquer en Catalogne. Le Français n’est finalement pas parti et le Néerlandais est donc resté à l’OL, alors que Ronald Koeman en avait pourtant fait sa priorité pour le pointe de l’attaque afin de venir pallier le départ de Luis Suarez. Pour le protégé de Rudi Garcia, il va désormais falloir digérer ce transfert avorté, ce qui pourrait ne pas être facile. Néanmoins, alors que Depay est dans sa dernière année de contrat, un départ pourrait rapidement revenir à l’ordre du jour. Dès janvier, le marché rouvrira et il a été annoncé que le FC Barcelone pourrait revenir à la charge.

« Janvier approche »