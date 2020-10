Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une ultime complication pour l’arrivée de M’Baye Niang ?

Publié le 10 octobre 2020 à 9h15 par T.M.

Ces dernières heures, M’Baye Niang a passé différents test médicaux en vue de s’engager avec l’ASSE. Toutefois, l’affaire n’a toujours pas été officialisée et cela aurait une explication.

Depuis la fermeture du marché des transferts lundi dernier, le dossier M’Baye Niang continue de faire parler. En effet, l’attaquant de Rennes est toujours sur le départ, et c’est du côté de l’ASSE, en tant que joker, qu’il devrait s’engager. En coulisses, l’affaire avancerait bien et ces dernières heures, le Sénégalais était même dans le Forez pour faire différents tests médicaux avan de signer avec les Verts. Cela ne serait donc plus qu’une question d’heures avant de voir Niang sous le maillot de l’ASSE et intégrer l’effectif de Claude Puel. Néanmoins, dans cette dernière ligne droite, il pourrait y avoir encore quelques complications.

Des agents qui parasitent ?