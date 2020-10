Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette grosse annonce sur l’avenir de M’Baye Niang !

Publié le 10 octobre 2020 à 8h15 par T.M.

Alors que M’Baye Niang est attendu pour s’engager avec l’ASSE, à en croire Julien Stéphan, entraîneur de Rennes, le Sénégalais pourrait ne pas encore avoir fait totalement son choix.

Bien que le marché des transferts ait refermé ses portes, certains dossiers ne manquent pas de toujours faire parler. C’est notamment le cas de M’Baye Niang. Annoncé vers l’OM durant le mercato, le Sénégalais n’a toujours pas quitté Rennes. Mais cela pourrait intervenir prochainement. En effet, n’ayant pas réussi à boucler ce dossier avant la deadline, l’ASSE travaille toujours sur l’arrivée de Niang en tant que joker. Ces dernières heures, l’attaquant de 25 ans était d’ailleurs dans le Forez pour se soumettre à différents test médicaux. Son arrivée à l’ASSE pourrait donc être imminente, à moins que…

Niang a-t-il vraiment décidé ?