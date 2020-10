Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Theo Hernandez n'est pas nostalgique de Zidane !

Publié le 10 octobre 2020 à 13h00 par A.C.

Theo Hernandez est revenu sur son choix de quitter le Real Madrid et Zinedine Zidane en juillet 2019, pour rejoindre le Milan AC.

C’est une véritable renaissance... ou plutôt une révélation qu’on attendait depuis plusieurs années. Car Theo Hernandez a un talent indéniable et cela se savait déjà lorsqu’il évoluait dans les équipes jeunes de l’Atlético de Madrid. Le Français n’a toutefois pas su s’imposer au Real Madrid et, lors de l’été 2019, il a décidé de quitter définitivement Zinedine Zidane et la Casa Blanca ... pour le Milan AC. Un pari réussi, puisqu’il a réalisé une première saison incroyable chez les Rossoneri et est désormais connu comme l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur latéral gauche de Serie A.

« Le Milan AC, le meilleur choix pour la suite de ma carrière »