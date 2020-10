Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un intérêt de la Juventus ? La réponse de Moise Kean !

Publié le 10 octobre 2020 à 10h15 par A.D.

Lors du dernier mercato, Leonardo a offert Moise Kean à Thomas Tuchel et au PSG. Alors qu'il aurait pu faire son retour à la Juventus cet été, l'attaquant de 20 ans a expliqué pourquoi il avait snobé son ancien club.

Malgré la crise provoquée par le coronavirus, Leonardo a pu réaliser quelques bons coups lors du dernier mercato. Pour étoffer l'effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG a recruté Alexandre Letellier, Alessandro Florenzi, Danilo Pereira, Rafinha et Moise Kean. En ce qui concerne l'attaquant italien de 20 ans, prêté par Everton, le PSG a battu la concurrence de la Juventus. Interrogé par Rai Sport sur son faux retour à la Juve, Moise Kean a expliqué pourquoi il avait préféré recaler son ancien club pour rejoindre Paris.

«C'est vrai que je pouvais retourner à la Juventus, mais...»