Mercato - PSG : Pochettino pour remplacer Tuchel ? La réponse !

Publié le 9 octobre 2020 à 15h45 par T.M.

Du côté du PSG, l’avenir de Thomas Tuchel est plus incertain que jamais. La succession de l’Allemand pourrait donc rapidement revenir sur la table et la piste Mauricio Pochettino semble déjà prendre de l’ampleur.

Il y a quelques jours, le ton est monté entre Leonardo et Thomas Tuchel. Les tensions entre les deux hommes forts du PSG ont donc éclaté au grand jour et cela pourrait bien l’Allemand dans une position très compliquée. Alors que l’entraîneur parisien est dans sa dernière année de contrat, il ne devra pas être prolongé. Pire, si les résultats ne suivent pas, il pourrait être remercié en cours de saison. Un nouveau technicien sera alors recherché pour venir remplacer Tuchel et selon les dernières informations de ESPN , Mauricio Pochettino, sans club depuis son départ de Tottenham, serait un candidat sérieux.

« Un job qu’il cible »