Mercato : Les plans du PSG et du Real Madrid chamboulés par un cador européen ?

Publié le 10 octobre 2020 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 10 octobre 2020 à 19h34

Alors que le secteur défensif de Manchester United n’a de cesse d’afficher de grosses lacunes, les dirigeants de l’écurie britannique auraient d’ores et déjà décidé de renforcer leur charnière centrale l’été prochain. Et visiblement, cette volonté pourrait avoir une incidence sur les plans du PSG et sur le Real Madrid.

Si la fenêtre estivale des transferts 2020 vient de se fermer, certains clubs réfléchissent d’ores et déjà à la tournure de leur mercato dans un an. Ce serait notamment le cas du Real Madrid, qui travaillerait d’arrache-pied afin de trouver une solution visant à attirer Kylian Mbappé à un an du terme de son contrat… s’il ne prolonge pas au PSG d’ici-là tout du moins. Cependant, les Madrilènes ne sont pas un cas isolé puisque Manchester United commencerait dès maintenant à travailler sur les bases de son prochain recrutement estival, et tout particulièrement concernant sa défense. En effet, l’équipe présente dans le groupe du PSG en Ligue des Champions souffre de nombreuses lacunes dans ce secteur, et notamment au niveau de sa charnière centrale où Harry Maguire donne tout sauf satisfaction. De ce fait, les pensionnaires d’Old Trafford étudieraient dès maintenant des pistes pour se renforcer, et cela les conduirait à s’intéresser de près à deux cibles estivales du PSG.

Manchester United s’intéresserait à Dayot Upamecano et Kalidou Koulibaly…

Après avoir vu Thiago Silva s’en aller en août dernier au terme de son contrat pour rejoindre Chelsea, Paris a longtemps scruté le marché afin d’enrôler un successeur à celui qu’on surnomme O Monstro . Comme le10sport.com vous le révélait en juillet dernier, l’entourage de Dayot Upamecano a été contacté par le PSG afin de le sonder quant à une possible arrivée dans la capitale française, chose qui semble séduire le défenseur du RB Leipzig dont la clause libératoire de 60 M€ pourrait être revue à la baisse l’été prochain. Parallèlement, le club parisien a été annoncé à de nombreuses reprises sur les traces de Kalidou Koulibaly, qui est finalement resté au Napoli. Et après cette inaction de la part de Leonardo, faute de moyens financiers suffisants en raison de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, Manchester United serait prêt à recruter l’un des deux joueurs l’été prochain à en croire les informations du Daily Star . Le média britannique annonce que les deux défenseurs seraient présents sur la short-list des Red Devils , tout comme James Tarkowski, qui évolue à Burnley. Le fait que la clause libératoire de Dayot Upamecano diminuera l’été prochain serait d’ailleurs un bon point, qui pourrait conduire Manchester United à passer à l’action, même s’ils devront réussir à se qualifier en Ligue des Champions cette année puisque l’international français voudrait absolument disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes.

… et surveillerait également la situation de Raphael Varane !