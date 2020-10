Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba, Mbappé... Pérez prévient Zidane !

Publié le 10 octobre 2020 à 15h30 par A.C.

Le Real Madrid prépare un mercato estival 2021 incroyable... mais Zinedine Zidane va devoir faire des choix !

Cet été, le Real Madrid a été assez calme... dans le sens des arrivées. En effet, le club madrilène n’a recruté personne, se contenant de récupérer les joueurs partis en prêt comme Alvaro Odriozola et Martin Ødegaard. Pour le reste, le Real Madrid a surtout vendu ! AStv a bien sur parlé des prêts de James Rodriguez et de Gareth Bale qui, s’ils n’amènent pas d’indemnité de transfert pour le moment, permettent au Real Madrid d’économiser deux énormes salaires. Ensuite, il y a également eu les transferts secs de Sergio Reguilon à Tottenham pour 30M€ et celui d’Achraf Hakimi à l’Inter, pour 40M€. Le journaliste espagnol Manu Sainz en est persuadé : cette opération dégraissage ne servirait qu’à préparer le terrain à l’arrivée de Kylian Mbappé. La star du Paris Saint-Germain est en effet la grande priorité du président Florentino Pérez, qui compte bien rafler la mise, après l’échec de 2018.

Pour Pérez ce sera Mbappé et pas Pogba

Pour AStv , le Real Madrid souhaiterait faire de Kylian Mbappé le joueur le plus cher de l’histoire, battant ainsi le record instauré par le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain à 222M€. Mais pour cela... il faudra faire des choix ! D’après les informations de Tuttosport , Florentino Pérez aurait prévenu Zinedine Zidane : le club madrilène est prêt à faire un énorme effort pour arracher Mbappé au PSG, mais ce sera lui et personne d’autre. Pas donc de Paul Pogba, qui semblait être le grand rêve de Zidane à Madrid. D’ailleurs, Josep Pedrerol a récemment anticipé cela, en annonçant sur El Chiringuito : « Actuellement, le Real Madrid ne pense pas à Paul Pogba ».

Mbappé déterminé à quitter le PSG ?