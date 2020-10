Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : James, Bale... Le Real Madrid a déjà lancé l’opération Mbappé !

Publié le 6 octobre 2020 à 18h30 par A.C.

Les prochains pourraient être très chauds pour Kylian Mbappé, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022 et très apprécié par le Real Madrid et Liverpool.

Le vent semble changer de direction, pour Neymar. Après ses caprices et ses envies de FC Barcelone de l’été 2019, la star du Paris Saint-Germain est plus heureux que jamais en France, comme nous vous l’avons révélé le 16 juillet dernier. Ainsi, une prolongation semble de plus en plus envisageable pour Neymar, sous contrat jusqu’en 2022. Pour Kylian Mbappé, la tendance est totalement différente. Lui aussi est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022... mais une prolongation semble improbable, à l’heure actuelle. Car, c’est un secret de Polichinelle, Mbappé a toujours eu le Real Madrid dans un coin de la tête ! Florentino Pérez avait déjà tenté sa chance en 2018 et la presse espagnole est catégorique : une offensive d’envergure sera faite lors de l’été 2021 !

Le plan du Real Madrid pour Kylian Mbappé

Ce mardi, Manu Sainz confirme ce scénario. Pour AStv , le journaliste espagnol explique que le Real Madrid prépare sa stratégie pour chiper Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, lors de l'été 2021. C’est pour cela qu’aucune recrue de taille n’a été bouclée, au cours du dernier mercato. Mieux, le Real Madrid a même allégé sa masse salariale avec les départs de James Rodriguez et de Gareth Bale. Le premier, parti en prêt à Everton, a certes une option d’achat bien inférieure à son prix d’achat (75M€, en 2014), mais le Real Madrid s’est tout de même défait d’un salaire brut de 700.000€ par mois. L’épargne est encore plus grande avec Gareth Bale, qui a fait son retour en prêt à Tottenham. A cela, il faut ajouter la vente de Sergio Reguilon pour près de 30M€ et celle d’Achraf Hakimi, pour 40M€.

Madrid et rien que Madrid pour Mbappé ?