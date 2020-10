Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne lâche rien pour Kylian Mbappé !

Publié le 2 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé sera au cœur des toutes les discussions au sujet de son avenir dans les prochaines semaines. Mais Nasser Al-Khelaïfi ne se laissera pas faire.

Quel sera l'avenir de Kylian Mbappé ? C'est une question qui va rapidement revenir sur le devant de la scène puisque le contrat de l'international français prend fin en juin 2022 ce qui rend sa situation compliquée puisque le PSG se retrouverait en grand danger l'été prochain si le Champion du monde ne prolongeait pas son bail. Malgré tout, selon Fabrizio Romano, journaliste de Sky Sport , Nasser Al-Khelaïfi ne lâcherait pas si facilement sa star.

«Nasser Al-Khelaïfi fera tout pour le conserver à 100%»