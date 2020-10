Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces dossiers de dernières minutes ratés par Leonardo...

Publié le 6 octobre 2020 à 17h30 par A.C.

Leonardo a réalisé des jolis coups en toute fin du mercato. Pourtant, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a également connu plusieurs échecs...

Plus la fin du mercato approchait, plus certains supporters du Paris Saint-Germain s’inquiétaient. Certains chantiers restaient en effet ouverts, comme la succession de Thiago Silva ainsi que celle d’Edinson Cavani, tous les deux partis du PSG au terme de leurs contrats. Finalement, tout s’est accéléré dans les derniers jours, voire les dernières heures du mercato. Il y a eu Moise Kean, prêté par Everton et qui va donc épauler Mauro Icardi à la pointe de l’attaque du PSG, mais également Danilo Pereira, qui est quelque part le 6 qu’on attendait à Paris depuis plusieurs saisons déjà. Mais le vrai coup d’éclat de Leonardo est arrivé sur le fil. Il s’agit bien sûr de Rafinha, arrivé au PSG sans indemnité de transfert, mais avec un pourcentage sur une éventuelle revente en faveur du FC Barcelone. « La vérité c’est que c'est une immense joie, j’avais très envie de venir quand j’en ai eu la possibilité et l'opportunité » a expliqué la dernière recrue du PSG de ce mercato. « Est-ce que j’ai échangé avec des Parisiens avant de venir ? Oui, parce que j’ai beaucoup d’amis ici, comme Marquinhos, Neymar ou Mauro Icardi. Ils m’ont beaucoup parlé en bien de ce club ». Un attaquant donc, un milieu défensif et un milieu offensif, sans bien sûr oublier Alessandro Florenzi arrivé il y a plusieurs semaines déjà... le bilan du mercato de Leonardo est plutôt bon.

Eriksen, Aouar, Aït-Nouri... la liste est longue