Foot - PSG

PSG - Malaise : Cet ancien de l’OM tranche dans le clash entre Tuchel et Leonardo !

Publié le 6 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que le torchon semble brûler entre Thomas Tuchel et Leonardo, Eric Di Meco n’a pas caché son incompréhension quant au coup de gueule de l’entraîneur du PSG concernant son effectif.

Jeudi, lors de la conférence de presse d’avant-match pour la rencontre de Ligue 1 opposant le PSG à Angers, confrontation finalement remportée vendredi soir par les Parisiens (6-1), Thomas Tuchel avait tapé du poing sur la table en estimant que le club de la capitale s’était trop affaibli avec les départs successifs de Thiago Silva, d’Edinson Cavani et consort. Une sortie qui n’a pas plu à Leonardo qui a profité de la victoire face aux Angevins vendredi afin de recadrer Thomas Tuchel. Dans ce clash entre les deux hommes forts du PSG, cet ancien de l’OM a fait son choix.

Eric Di Meco s’en prend à Thomas Tuchel