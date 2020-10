Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Un joueur de Tuchel fait son mea culpa !

Publié le 2 octobre 2020 à 1h15 par La rédaction

Invité en conférence de presse avant PSG-Angers ce vendredi, Alessandro Florenzi est revenu sur les tensions survenues lors du Classique entre le PSG et l’OM le 13 septembre dernier.

Récemment arrivé en provenance de l’AS Roma, Alessandro Florenzi a fait ses débuts avec le PSG le 13 septembre dernier lors du Classique électrique entre le PSG et l’OM, qui s’est conclu non seulement par une première défaite depuis 2011, mais surtout par cinq expulsions, dont trois côtés parisiens. De lourdes sanctions ont suivies pour ces derniers, avec 6 matchs de suspension pour Layvin Kurzawa et trois matchs pour Neymar et Leandro Paredes. Un spectacle décevant sur lequel la nouvelle recrue parisienne a tenu à revenir ce jeudi, rappelant que les joueurs étaient des exemples pour les plus jeunes.

« On n’a pas montré le bon exemple »