Mercato - Real Madrid : Entre Pogba et Camavinga, Florentino Pérez a tranché !

Publié le 10 octobre 2020 à 8h30 par B.C.

Alors que Paul Pogba est l'un des grands rêves de Zinedine Zidane, Eduardo Camavinga gagnerait du crédit au sein du Real Madrid. D'ailleurs, la direction aurait fait son choix entre les deux joueurs.

Pour la première fois en 40 ans, le Real Madrid n'a pas déboursé le moindre centime en recrutement cet été. Si les Merengue ont dégraissé leur effectif, en se séparant notamment de Sergio Reguilon, Gareth Bale ou James Rodriguez, aucune recrue n'est venu renforcer le groupe de Zinedine Zidane en raison de la crise sanitaire qui a impacté les finances du club espagnol. Il faut dire que le Real Madrid prévoit du lourd pour 2021 et ne voulait pas faire de dépenses inutiles. En effet, Florentino Pérez a bien l'intention de s'attaquer à Kylian Mbappé, à qui il ne restera plus qu'une année de contrat avec le PSG l'été prochain. Dans l'entrejeu, Zinedine Zidane attend aussi un renfort de taille, et il devrait être Français. Paul Pogba reste très apprécié par l'entraîneur, tandis qu'Eduardo Camavinga semble faire l'unanimité en interne. Et le Real Madrid aurait déjà tranché entre les deux milieux.

Camavinga fait l'unanimité