Mercato - PSG : Dagba effrayé par l’arrivée de Florenzi ? Il répond !

Publié le 10 octobre 2020 à 14h15 par A.C.

Colin Dagba, latéral droit du Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet de la récente arrivée d’Alessandro Florenzi.

C’est un nouveau coup magistral, signé Leonardo. A la recherche d’un latéral droit afin de pallier le départ de Thomas Meunier vers le Borussia Dortmund, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a longtemps cherché... avant de finalement jeter son dévolu sur Alessandro Florenzi. L’ancien « Capitan Futuro » de l’AS Roma s’est quelque peu perdu en route, notamment à cause d’incompréhensions avec son coach Paulo Fonseca et, après un prêt au FC Valence, il a rejoint le PSG avec lequel il a réalisé d’excellents débuts.

« Chaque année, il y a toujours de la concurrence »