Mercato - PSG : Cette pépite de Tuchel justifie son départ !

Publié le 10 octobre 2020 à 11h15 par La rédaction

Alors qu’il a eu l’opportunité de se montrer avec le PSG lors du début de saison, Arnaud Kalimuendo a été prêté une saison au RC Lens. L'attaquant en a d'ailleurs dit plus sur les raisons de son choix.

Nombreux sont les Titis parisiens à choisir l’exil dès leurs débuts chez les professionnels, lui a choisi de passer par la case prêt. Après avoir été titularisé lors de la première journée de Ligue 1 avec le PSG, Arnaud Kalimuendo s’est engagé avec le RC Lens pour une saison, lors du jour de clôture du mercato. L’avant-centre de 19 ans a donc rejoint le promu nordiste, surprenant 3e du championnat, tandis qu’au même poste, Moïse Kean est venu renforcer les rangs du club de la capitale.

« J'ai fait ce choix pour le temps de jeu »