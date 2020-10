Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a recalé un attaquant XXL !

10 octobre 2020

Alors que Mario Mandzukic a récemment été proposé à l’OM, Pablo Longoria aurait bel et bien snobé l’ancien buteur de la Juventus comme l'a révélé un agent proche de l'ancien buteur de la Juventus.

Chantier prioritaire d’André Villas-Boas cet été, l’OM n’est finalement pas parvenu à s’attacher les services d’un buteur cet été. Si Luis Henrique peut jouer dans l’axe, le poste de prédilection de l’espoir brésilien est davantage sur l’aile, où il représente la doublure, voire le successeur, de Florian Thauvin, annoncé sur le départ dès cet hiver. Ainsi, André Villas-Boas n’a pas eu la doublure de Dario Benedetto qu’il espérait tant, et n’a pu se débarrasser de Kostas Mitroglou. L’international grec n’est plus désiré dans la cité phocéenne, et ne figure même pas sur la liste de l’OM pour la Ligue des Champions. Après avoir enchaîné les échecs sur les dossiers Alfredo Morelos, Emmanuel Dennis, Juan José Macias ou encore M’Baye Niang, Pablo Longoria s’est vu proposer Mario Mandzukic, libre depuis son départ d’Al Duhail, mais le directeur sportif olympien n’a pas donné suite à l'attaquant de 34 ans.

« Il a effectivement été proposé à l'OM »