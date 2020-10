Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu par ce protégé de Tuchel !

Publié le 10 octobre 2020 à 17h15 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, Colin Dagba s’est exprimé au sujet de son avenir.

Il fait partie de ces jeunes joueurs que Thomas Tuchel a aidé à se révéler. Certains considèrent d’ailleurs Colin Dagba comme le protégé du coach du Paris Saint-Germain, qui l’a souvent couvert de louanges. Avec le départ de Thomas Meunier, l’heure de la confirmation semblait être arrivée pour le latéral droit, mais finalement Leonardo lui a mis un nouveau défi en travers de la route. Il s’agit d’Alessandro Florenzi, arrivé en provenance de l’AS Roma et qui a déjà impressionné tout le monde, avec des débuts plus qu’aboutis.

« Je sens la confiance du club, mais... »