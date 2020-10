Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel était proche de recruter un attaquant très motivé !

Publié le 12 octobre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Devenu indésirable au Stade Rennais, M’Baye Niang étant déterminé à rejoindre l’ASSE en prêt. Et alors que ce dossier a échoué, l’attaquant sénégalais a livré ses vérités à ce sujet et affiche sa déception.

Après la fermeture du mercato estival lundi dernier, un dossier a continué à animer le marché français : M’Baye Niang. L’attaquant sénégalais du Stade Rennais était, comme Le 10 Sport vous l’avait annoncé, tout proche de rejoindre l’ASSE en prêt sous la forme d’un joker pour aller se relancer. Finalement, les négociations ont échoué en raison des agents de Niang, et ce dernier s’est livré dans les colonnes de L’Equipe sur son faux départ pour l’ASSE.

« J’avais envie d’aller là-bas »