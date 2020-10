Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : M'Baye Niang sort du silence après son transfert avorté !

Publié le 11 octobre 2020 à 8h30 par A.M.

Au lendemain de l'annonce de l'AS Saint-Etienne de renoncer à l'arrivée de M'Baye Niang, l'attaquant du Stade Rennais est sorti du silence et affiche sa déception.

Après un mercato très agité durant lequel il a notamment été annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, M'Baye Niang a également connu une période post-mercato mouvementée. Et pour cause, dans l'incapacité de trouver un nouveau club durant le marché des transferts, l'attaquant du Stade Rennais aurait pu rejoindre l'ASSE en qualité de joker. Un prêt sans option d'achat était même ficelé. Mais tout a finalement capoté à cause de « l’intervention de plusieurs agents » qui « a rendu impossible la finalisation de l’opération », comme l'a expliqué l'AS Saint-Etienne par le biais d'un communiqué officiel.

«Je suis triste parce que j'avais envie d'aller là-bas»