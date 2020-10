Foot - Mercato - ASSE

Mercato : ASSE, OM... M'Baye Niang est dans une impasse !

Publié le 10 octobre 2020 à 17h30 par B.C.

Annoncé sur les tablettes de l'Olympique de Marseille puis de l'AS Saint-Etienne, M'Baye Niang ne rejoindra finalement aucun des deux clubs. Les Verts ont annoncé ce samedi avoir mis fin aux discussions pour l'arrivée de l'attaquant en tant que joker. C'est donc bien au Stade Rennais que devrait évoluer M'Baye Niang cette saison malgré ses envies de départ.

Le nom de M'Baye Niang est revenu avec insistance tout au long de l'été. Alors que l'OM était à la recherche d'un attaquant, le Sénégalais avait ouvert la porte à un départ vers la cité phocéenne, alors que son contrat court jusqu'en juin 2023. Une sortie qui n'a pas été du goût du Stade Rennais et qui n'a même pas eu l'effet escompté puisqu'André Villas-Boas n'a pas souhaité activer cette piste. Après l'OM, M'Baye Niang a alors été annoncé sur les tablettes de l'ASSE. Claude Puel souhaite mettre la main sur un attaquant et semble séduit par le profil du Sénégalais. Comme vous l'avait annoncé le 10 Sport il y a quelques jours, un accord a été trouvé entre les différentes parties pour un prêt sec, sans option d'achat. Mais ce samedi, coup de théâtre.

L'ASSE lâche l'affaire !

Dans un communiqué divulgué sur son site internet, l'AS Saint-Etienne a annoncé mettre fin aux discussions pour l'arrivée de M'Baye Niang, alors qu'un accord avait bien été trouvé dans ce dossier : « L’AS Saint-Étienne a décidé de renoncer au recrutement de M’Baye Niang. Un accord avait pourtant été trouvé avec le Stade Rennais et le joueur. Mais l’intervention de plusieurs agents a rendu impossible la finalisation de l’opération ». Un coup dur pour le club et le joueur qui se voyait déjà loin de Rennes cette saison. M'Baye Niang n'est apparu qu'à une seule reprise cette saison, face à Lille lors de la 1ere journée le 22 août, et devra donc batailler pour retrouver sa place en attaque après l'arrivée de Serhou Guirassy en provenance d'Amiens.

