Mercato - OM : La doublure de Benedetto, mission impossible pour Longoria ?

Publié le 10 octobre 2020 à 16h30 par La rédaction

Pablo Longoria est toujours à la recherche d’une occasion en attaque, afin d’avoir un joueur capable d’épauler Dario Benedetto. Cela s’annonce toutefois toujours plus compliqué...

Luis Henrique va-t-il suffire ? Cet été, André Villas-Boas a réclamé plusieurs fois publiquement l’arrivée d’un attaquant de pointe. Il faut dire que Dario Benedetto est le seul à pouvoir recouvrir se poste, puisque Valère Germain semble destiné à évoluer sur le côté droit. Le jeune brésilien est donc arrivé à l'Olympique de Marseille en provenance de Botafogo pour 8M€, mais personne ne sait vraiment s’il a les épaules pour jouer les doublures de Benedetto, à seulement 18 ans. Ce n’est pas pour rien, si Pablo Longoria a multiplié les pistes, en toute fin de mercato. Les dossiers El Bilal Toure et Boulaye Dia enterrés depuis longtemps, le directeur sportif de l’OM aurait tenté le coup pour Sébastien Haller de West Ham, à en croire Téléfoot . Du côté de Mundo Deportivo on a également évoqué la piste Willian José de la Real Sociedad, mais il y en a deux qui ont pris de l’ampleur, depuis la fin du mercato...

Niang a été refroidi par l'OM

La première, concerne bien sûr M’Baye Niang. Voilà plusieurs mois déjà que l’attaquant est lié à l’Olympique de Marseille. Il n’a d’ailleurs pas caché son intérêt pour l’OM, puisqu’il a publiquement ouvert la porte à un départ, ce qui n’a forcément pas plu à tout le monde au sein du Stade Rennais. Le mercato est fermé, mais l’OM pourrait très bien le recruter en tant que joker. Les choses, ne semblent toutefois pas vraiment évoluer en faveur du club d’André Villas-Boas. RMC Sport a en effet récemment expliqué que Niang n’aurait d’yeux que pour l’OM... qui lui aurait toutefois fait comprendre que tout est désormais tombé à l’eau. D’ailleurs, L’Équipe comme Canal + ont récemment laissé entendre que Niang se dirigerait plutôt vers l’ASSE, avant que le club n'annonce ce samedi... qu'il renonce à ce recrutement !

Mandzukic, beaucoup trop cher ?