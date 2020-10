Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola pourrait rendre un grand service à Zidane avec Haaland !

Publié le 10 octobre 2020 à 15h00 par A.D.

Malgré son échec lors du dernier mercato hivernal, Zinedine ZIdane n'aurait pas abandonné l'idée de recruter Erling Braut Haaland. Grâce à un accord verbal entre Mino Raiola et le Borussia Dortmund, le coach du Real Madrid pourrait obtenir gain de cause à l'été 2022.

Erling Braut Haaland a explosé aux yeux du monde lors de la dernière saison. Auteur de performances exceptionnelles avec le RB Salzbourg, l'attaquant de 20 ans avait séduit tous les plus grands clubs européens, et en particulier le Real Madrid. Malgré l'intérêt de Zinedine Zidane, Haaland a préféré s'engager en faveur du Borussia Dortmund lors du dernier mercato hivernal. Fortement touché par la crise liée au coronavirus, le club merengue aurait été dans l'incapacité de retenter sa chance pour la pépite norvégienne cet été. Toutefois, Zinedine Zidane aurait déjà prévu de relancer ce dossier à l'avenir.

Un bon de sortie pour Haaland à l'été 2022 ?